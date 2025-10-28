KION zündet die nächste Stufe der Automatisierung: Gemeinsam mit NVIDIA und Accenture präsentiert der Intralogistik-Spezialist vom 28.-31. Oktober auf der CeMAT Shanghai eine durch physische KI gestützte Omniverse-Lösung, die Lager zu lernenden, sich selbst optimierenden Systemen macht. Was bislang als Zukunftsmusik klang, wird live erlebbar: KI-gesteuerte Flurförderzeuge, digitale Zwillinge und Echtzeit-Simulationen orchestrieren Materialfluss, Sicherheit und Raumnutzung - mit spürbaren Effekten auf Kosten, Durchsatz und Verfügbarkeit. Für Anleger ist der Auftritt mehr als Show: Die Kombination ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.