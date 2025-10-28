Frankfurt am Main (ots) -Die AGF Videoforschung hat gemeinsam mit Amazon einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Videonutzungserfassung in Deutschland vollzogen. Erstmals wird das VoD-Angebot von Prime Video unter eine zertifizierte, vergleichbare und neutrale Messung der AGF gestellt. Im November werden die Daten der werbefinanzierten VoD-Angebote erstmals auch in das ex post-Analyse-Tool AGF SCOPE integriert. Die Datenbasis im AGF REACH PLANNER® wird entsprechend angepasst.Die AGF ist damit das erste Joint Industry Committee (JIC) weltweit, das einen internationalen Video-Streamingdienst über Server-to-Server-Technologie in sein standardisiertes Messsystem integriert hat. Die Partnerschaft markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zu einem übergreifenden Crossmedia-Standard und unterstreicht die zentrale Rolle der AGF als vertrauenswürdige Marktinstanz.Die Integration erfolgt im Rahmen der digitalen Messung der AGF, die Prime Video gemeinsam mit dem technischen Dienstleister Nielsen realisiert hat. Die Server-to-Server-basierte Lösung ermöglicht eine aktive, inhaltsspezifische Messung des VoD-Angebots von Prime Video. Vorerst werden die werbefinanzierten VoD-Angebote ausgewiesen. Die verwendete Technologie basiert auf demselben methodischen Set-up, das auch bei anderen digitalen Angeboten im AGF-System Anwendung findet - unter anderem bei SDK- oder Cloud-API-basierten Messungen. Die Angebote von Prime Video wurden durch Nielsen nach einheitlichen Parametern zertifiziert. So wird eine Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern sichergestellt."Es ist ein großer Meilenstein, dass es uns gelungen ist, mit Prime Video einen internationalen Anbieter über eine Server-to-Server-Integration unter aktive Messung zu stellen. Die Zusammenarbeit zeigt, dass auch große globale Player die lokalen Marktbedingungen respektieren und bereit sind, sich in ein gemeinsames Messsystem einzubringen. Das ist ein starkes Zeichen für Vertrauen, Kooperation und Standardisierung", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF.Auch Nils Gräf, Managing Director bei Amazon Ads Deutschland, betont die Bedeutung der Kooperation: "Wir freuen uns sehr über die Integration von Prime Video in die aktive AGF-Messung, das ist ein wichtiger Meilenstein. Prime Video bietet besonders attraktive Umfelder mit Premium-Inventar, wie z.B. preisgekrönte Amazon Originals, Blockbuster-Filme und beliebte Serien. Durch die Server-to-Server-Integration können Werbetreibende und Mediaplaner auf neutral gemessene Daten auf Titel- und Formatebene zugreifen - ein Fortschritt, der differenzierte Analysen einzelner Formate ermöglicht und neue strategische Planungsmöglichkeiten eröffnet."Die aus der passiven Messung entnommenen Daten von Prime Video standen dem Markt seit September 2024 bereits im AGF REACH PLANNER® für strategische Planungszwecke zur Verfügung. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der bisherigen passiven Messung und der neuen aktiven Integration. Bislang wurde die Nutzung von Prime Video über die GfK-Router-Messung der AGF erfasst - auf AGF-Panelbasis und mit Planungsmöglichkeiten auf Zielgruppenebene. Allerdings war die passive Methode technisch auf die Auswertung von HTTPS-URLs beschränkt. Das bedeutete: Es konnte nicht zwischen Inhalten unterschieden werden - also keine Trennung von Serien, Filmen, Livestreams oder Werbung. Co-Viewing, also die gemeinsame Nutzung eines Angebots durch mehrere Personen, wurde dabei bereits berücksichtigt, da die Messung direkt im AGF-Forschungspanel stattfand.Die neue aktive Messung basiert auf einer hybriden Methodik: Sie kombiniert Nielsen- und AGF-Paneldaten mit Zensusdaten auf einer deutlich granulareren Ebene aus einer Server-to-Server-Integration zwischen Prime Video und Nielsen, die - analog zu anderen Streaming-Angeboten - nachfolgend ins AGF-Panel fusioniert werden. Die Messung ermöglicht erstmals eine inhaltsspezifische Ausweisung auf Titel- und Formatebene. Damit lassen sich differenzierte Aussagen zur Nutzung einzelner Serien, Filme und anderer Inhalte treffen - ein großer Schritt in Richtung Transparenz und inhaltlicher Tiefe. Analysen auf Zielgruppenebene sind weiterhin möglich. Die Angebote von Prime Video stehen in sämtlichen Software-Produkten zur Verfügung, die die AGF dem Markt mit integrierten Konvergenzdaten bereitstellt. Die Co-Viewing-Erfassung wird aktuell noch von der AGF entwickelt und soll im nächsten Entwicklungsschritt folgen.Wichtig ist: Aufgrund der unterschiedlichen technologischen und methodischen Grundlagen und Messumfänge können die Ergebnisse aus der aktiven und der passiven Messung voneinander abweichen. Während die Router-Messung sämtliche übertragene Inhalte - also auch Werbung oder Trailer - umfasst, erfasst die aktive Messung im ersten Schritt ausschließlich das werbefinanzierte VoD-Angebot (Content) von Prime Video. Mit der erfolgreichen Umsetzung dieses Projekts stellt die AGF erneut das gemeinsame Ziel mit den Marktakteuren heraus, einheitliche, transparente und vergleichbare Messstandards zu fördern und damit die Voraussetzungen für einen künftigen Crossmedia-Kampagnenstandard zu schaffen - wie er von Marktseite zunehmend gefordert wird.Die Vertreter der Werbe- und Werbungtreibenden Verbände bewerten die Integration des internationalen Videostreamingdienstes wie folgt:Klaus-Peter Schulz, Geschäftsführer Die Mediaagenturen e.V.: "Die Integration eines globalen Streaming-Anbieters wie Prime Video in das AGF-Messsystem ist ein entscheidender Schritt in Richtung des seit Jahren geforderten Crossmedia-Standards. Für die Mediaagenturen bedeutet das: mehr Vergleichbarkeit, mehr Transparenz und eine deutlich bessere Planbarkeit über alle Kanäle im Videomarkt hinweg. Dass sich ein internationaler Player aktiv in das gemeinsame Messsystem einbringt, ist ein starkes Signal für die Zukunft des Marktes und für die Relevanz einheitlicher Standards in Deutschland."Susanne Kunz, Geschäftsführerin der OWM - Organisation Werbungtreibende im Markenverband: "Die Einbindung von Amazon Prime Video in die AGF-Messung ist ein wichtiges Signal in Richtung Einbindung internationaler Plattformen an neutrale und vergleichbare Standards. Die OWM begrüßt diesen Schritt in Richtung der dringend benötigten Transparenz und Vergleichbarkeit im fragmentierten Videomarkt ausdrücklich."Kristina Bulle, CMO & Vice President Brand Building beiP&G DACH und OWM-Vorstandsmitglied: "Als werbungtreibendes Unternehmen setzen wir uns seit Jahren für vergleichbare, valide und anbieterübergreifende Messstandards ein. Die Integration von Prime Video in das AGF-System ist ein bedeutender Fortschritt auf diesem Weg. Nur mit unabhängig erhobenen, vergleichbaren Messgrößen können wir die Effektivität von Kampagnen über alle Kanäle hinweg übergreifend bewerten und unser Marketing effizient steuern. Dass internationale Anbieter diesen Weg mitgehen, stärkt den gesamten Werbemarkt."Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.Pressekontakt:AGF VIDEOFORSCHUNG GMBHGärtnerweg 4-8D-60322 Frankfurt am MainT +49 69 955 260-55F +49 69 955 260-60presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105855/6146655