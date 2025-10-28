ADX Energy gibt Gas - Bohrstart in Österreich ab Januar 2026!

Anzeige / Werbung

Nach einem positiven Gerichtsurteil treibt ADX Energy seine Pläne zur Ausweitung der Erdöl- und Erdgasförderung in Oberösterreich weiter voran. Im Mittelpunkt stehen der Wiederbeginn der Fließtests bei der Welchau-1-Bohrung sowie die Erschließung flacher Gasvorkommen. Bereits ab Januar 2026 soll gebohrt werden - mit ehrgeizigen Zielvorgaben des Managements.

Gericht gibt grünes Licht für Fortsetzung bei Welchau

Laut Unternehmensangaben habe ein aktuelles Urteil des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich den Weg für die Fortsetzung der Arbeiten an der Bohrung Welchau-1 geebnet. Die Richter hätten demnach Einwände mehrerer Umweltorganisationen gegen bestehende Genehmigungen zurückgewiesen und bestätigt, dass ADX Energy seine bisherigen Arbeiten rechtmäßig und regelkonform durchgeführt habe.



Das Unternehmen halte weiterhin 75 Prozent der wirtschaftlichen Anteile an der Bohrung, die sich im Lizenzgebiet ADX-AT-II in den Nördlichen Kalkalpen befinde. Drei von vier bisher durchteuften Lagerstätten mit Hinweisen auf Öl und Gas seien bislang ungetestet. Die Testarbeiten würden sich zunächst auf die sogenannte Reifling-Formation konzentrieren. Diese solle mittels Säurebehandlung stimuliert werden, um potenzielle Schäden im Bohrloch zu minimieren und die Förderleistung zu steigern.