ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Industriegasekonzerns habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Geoff Haire am Dienstag nach den Quartals-Umsatzzahlen./rob/ag/
ISIN: FR0000120073
