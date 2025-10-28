DJ PTA-Adhoc: bet-at-home.com AG: Angekündigte wesentliche Veränderung im Aktionärskreis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

bet-at-home.com AG: Angekündigte wesentliche Veränderung im Aktionärskreis

Düsseldorf (pta000/28.10.2025/11:10 UTC+1)

AD-HOC INFORMATION

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

Angekündigte wesentliche Veränderung im Aktionärskreis

Düsseldorf, 28. Oktober 2025.

Die Betclic Everest Group SAS, Paris, Frankreich, hält eine Mehrheitsbeteiligung von 53,9 % an der bet-at-home.com AG (nachfolgend die "Gesellschaft").

Die von der Betclic Everest Group SAS gehaltenen Anteile an der Gesellschaft werden der Banijay Group N.V., einer Gesellschaft nach niederländischem Recht, zugerechnet. Die Banijay Group N.V. hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung geschlossen hat, eine Mehrheitsbeteiligung an der Tipico Gruppe zu erwerben (nachfolgend die "Transaktion "). Es wurde mitgeteilt, dass vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Bedingungen, insbesondere der kartellrechtlichen Freigabe und der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, der Abschluss der Transaktion Mitte 2026 erfolgen soll. Zudem wurde mitgeteilt, dass im Zuge der Transaktion die Betclic Everest Group SAS ihre 53,9 % Beteiligung an der Gesellschaft veräußern wird. Die Betclic Everest Group SAS hat der Gesellschaft hierzu heute ergänzend mitgeteilt, dass eine Mehrzahl von Erwerbern der Aktien der Gesellschaft besteht, wobei jeder Erwerber mit weniger als 5 % an der Gesellschaft beteiligt sein wird. In Folge der Transaktion wird die Gesellschaft demnach also nicht mehr über einen Mehrheitsaktionär verfügen.

Weitere relevante Informationen, die sie unmittelbar betreffen, sind der Gesellschaft in Bezug auf die Transaktion derzeit nicht bekannt.

Kontakt

Investor Relations

ir@bet-at-home.com

+49 211 545 598 77

www.bet-at-home.ag

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: bet-at-home.com AG Tersteegenstrasse 30 40474 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Claus Retschitzegger Tel.: +49 211 545 598 77 E-Mail: ir@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com ISIN(s): DE000A0DNAY5 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761646200117 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 06:10 ET (10:10 GMT)