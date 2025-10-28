Die SAX Power GmbH hat in einer dritten Finanzierungsrunde 10 Millionen Euro eingesammelt. Neben regionalen Geldgeber:innen beteiligten sich auch internationale Investor:innen wie Yotta Capital Partners aus Frankreich. Das Kapital soll in Wachstum, neue Produkte und den Einstieg in größere Marktsegmente fließen. Internationale Investor:innen unterstützen SAX PowerSAX Power hat ihre dritte Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und 10 Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen aus Erbach bei ...

