Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.10.2025 Kursziel: 35,00 EUR (zuvor 34,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Q3: Starker Auftragseingang überstrahlt Prognoseanpassung



PVA TePla hat am Freitag eine Gewinnwarnung sowie vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vermeldet. Gleichzeitig konnte das Unternehmen einen hervorragenden Auftragseingang vermelden, der den Aufschwung der letzten Quartale bestätigt und den Grundstein für ein signifikantes Wachstum in 2026 legen dürfte.



[Tabelle]



Projektverzögerungen führen zu schwachem Q3: Die Anpassung der Jahresprognose erfolgte nach einem schwachen dritten Quartal, in dem der Umsatz analog zum ersten Halbjahr zweistellig rückläufig war und damit das Erreichen der bisherigen Unternehmensprognose unwahrscheinlich werden lässt. Hintergrund für die Anpassung der Top Line-Guidance von 260-280 Mio. EUR zuvor auf nun 235-255 Mio. sind Verzögerungen bei mehreren Projekten infolge von handelspolitischen Unsicherheiten. Diese führten bei einzelnen Kunden zu Anpassungen, bspw. zu Lieferverlagerungen in andere Fertigungsstandorte, was die Umsatzrealisierung ins erste Halbjahr 2026 verschiebt.



Die fehlenden Bruttoerträge aufgrund der schwachen Top Line wirkten unmittelbar auf die Ertragsseite, sodass auch das EBITDA mit 3,8 Mio. EUR deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückging. Folgerichtig wurde auch die Bottom Line-Guidance auf 25-30 Mio. EUR EBITDA (zuvor: 34-39 Mio. EUR) angepasst.



Starker Auftragseingang als Grundlage für zweistelliges Wachstum in 2026: Trotz der temporären Belastung durch Projektverschiebungen zeigt sich die Nachfragebasis äußerst robust. Der Auftragseingang setzte die positive Dynamik der vergangenen Quartale fort und erreichte mit EUR 72,8 Mio. (Q3 2024: EUR 34,7 Mio.) das höchste Quartalsniveau der vergangenen drei Jahre. Diese Entwicklung dürfte erheblichen Rückenwind für das kommende Geschäftsjahr geben, da sowohl die verschobenen Projekte realisiert werden sollten, als auch der starke Auftragseingang umsatzseitig realisiert wird. Dementsprechend passen wir zwar unsere Prognosen für das laufende Jahr nach unten an, erhöhen aber gleichzeitig die Schätzungen für die kommenden Jahre sowohl im Umsatz als auch im EBITDA.



Fazit: Die Gewinnwarnung scheint uns zeitlicher Natur zu sein und dürfte keine strukturelle Nachfrageschwäche widerspiegeln. Der momentan starke Auftragseingang, der sich nach einem schwachen Jahr 2024 deutlich erholt hat, zeigt u.E. das wachsende Interesse an den Produkten der PVA TePla. Die positiven Aussichten lassen für 2026 ein signifikantes Umsatz- und Margenwachstum erwarten, sodass 2026 ein entscheidender Schritt in Richtung des Mittelfristziels gelingen sollte. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel i.H.v. 35,00 EUR (zuvor: 34,00 EUR).







