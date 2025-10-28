Bussnang - Der Zugbauer Stadler hat einen weiteren Auftrag der Utah Transit Authority (UTA) erhalten. Das Verkehrsunternehmen aus Salt Lake City hat 20 weitere Stadtbahnfahrzeuge vom Typ Stadler Citylink bestellt. Damit werde eine Option aus der Grundbestellung vom Herbst 2024 eingelöst, teilte Stadler am Dienstag mit. Die Züge sind den Angaben zufolge speziell auf den UTA TRAX Stadtbahn-Betrieb in und um Salt Lake City zugeschnitten. Gebaut werden ...

