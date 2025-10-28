Basel - Der Schweizer Tourismus dürfte im Winter weiter zulegen. Laut BAK Economics steigt die Nachfrage nach Hotelübernachtungen in der Wintersaison 2025/26 jedoch nur leicht. Erste Effekte der US-Handelspolitik unter Donald Trump zeichnen sich ab und dürften sich in den kommenden Monaten verstärken. Für die Wintersaison von November bis April erwartet das Basler Institut ein Plus von 0,9 Prozent auf 18,7 Millionen Übernachtungen - nach Zuwächsen ...

