Die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) hat die Andritz-Gruppe mit der Erneuerung zweier Pumpspeichermaschinensätze im Wasserkraftwerk Srinagarind beauftragt. Der Auftrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich soll die Effizienz und Zuverlässigkeit des Kraftwerks langfristig sichern. Das Wasserkraftwerk Srinagarind liegt am Fluss Kwai Yai in der Provinz Kanchanaburi und zählt zu den größten Anlagen Thailands. Mit einer installierten Gesamtleistung von 720 Megawatt trägt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver