PayPal und OpenAI machen gemeinsame Sache: Ab kommendem Jahr wird die digitale Wallet direkt in ChatGPT integriert. Nutzer können dann Einkäufe per KI erledigen - sicher, schnell, mit Käuferschutz. Was das für die Zukunft von Onlinehandel und Zahlungsdiensten bedeutet, lesen Sie hier.Der Zahlungsdienst PayPal wagt den Schritt in die Ära des KI-Handels. Wie CEO Alex Chriss gegenüber CNBC bestätigte, wird PayPal ab dem kommenden Jahr direkt in ChatGPT integriert. Nutzer können dann ohne Plattformwechsel ...

