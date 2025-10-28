Der Heimspeicher-Hersteller aus Baden-Württemberg will die Mittel unter anderem für neue Produkte verwenden. So plant SAX Power, künftig auch Speicher für den Gewerbe- und Industriebereich sowie für Solar- und Windparks zu liefern. SAX Power stellt die Weichen auf Wachstumskurs: Im vergangenen Frühjahr hat der Heimspeicher-Hersteller mit einer neuen Montagehalle in Erbach bei Ulm seine Fertigungskapazität verdoppelt. Nun hat das Unternehmen in seiner dritten Finanzierungsrunde zehn Millionen Euro eingeworben. Die Mittel will Sax Power für ein zügiges Wachstum und den Ausbau der Produktpalette ...

