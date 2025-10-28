Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag leicht geschwächelt. «Die Handelsspanne ist gering und drückt die abwartende Haltung der Marktteilnehmer aus», beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen. Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,15 Prozent auf 5.702,83 Punkte. Der britische FTSE 100 tendierte unterdessen kaum verändert, während der Schweizer SMI mit 1,12 Prozent Minus auf 12.387,06 Punkte den ...

