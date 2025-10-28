Amazon streicht rund 14.000 Stellen im Verwaltungs- und Technologiebereich - ein weiterer Schritt im mehrjährigen Sparkurs des Konzerns. Ziel ist es, die Organisation zu verschlanken, Hierarchien abzubauen und die Effizienz zu steigern, während zugleich massiv in generative künstliche Intelligenz investiert wird.Beth Galetti, Personalchefin von Amazon, bezeichnete diese Technologie als die bedeutendste Innovation seit dem Internet: "Diese Generation der KI ist die transformativste Technologie, die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.