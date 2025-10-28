Amazon streicht rund 14.000 Stellen im Verwaltungs- und Technologiebereich - ein weiterer Schritt im mehrjährigen Sparkurs des Konzerns. Ziel ist es, die Organisation zu verschlanken, Hierarchien abzubauen und die Effizienz zu steigern, während zugleich massiv in generative künstliche Intelligenz investiert wird.Beth Galetti, Personalchefin von Amazon, bezeichnete diese Technologie als die bedeutendste Innovation seit dem Internet: "Diese Generation der KI ist die transformativste Technologie, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
