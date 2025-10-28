Berlin - Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat die Kritik aus Teilen der SPD-Basis an der Reform des Bürgergelds scharf zurückgewiesen. "Ob bei Rente oder Bürgergeld: Es nervt, wenn andauernd der Koalitionsvertrag infrage gestellt wird", sagte der Chef des Unions-Nachwuchses dem "Spiegel".



"Dass sich die SPD so stark an das Bürgergeld klammert, zeigt, wie stark der Bezug zu den Arbeitern verloren gegangen ist." Winkel rät den Sozialdemokraten, sich ernsthaft Gedanken über ihre Zukunft als Koalitionspartner zu machen: "Wenn die SPD keine Lust mehr hat, Verantwortung für Deutschland zu übernehmen, soll sie es ehrlich sagen."



Wie der "Spiegel" zuvor berichtet hat, wenden sich in einem Mitgliederbegehren Teile der SPD-Basis gegen die von der Bundesregierung geplante Bürgergeldreform.





