Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. meldet für das Geschäftsjahr 2024/2025 (1.7.24-30.6.25) einen Konzernüberschuss von 5,5 Mio. Euro - genau die Zielgröße, die der Klub nach den Sanierungsjahren in Aussicht gestellt hatte. Die Umsätze klettern auf 157,9 Mio. Euro, begünstigt von Sonderveranstaltungen in der VELTINS-Arena und Transfererträgen. Operativ steht damit fest: Der Kurs aus Erlössteigerung und strenger Kostendisziplin funktioniert. Auch die Bilanz arbeitet sich nach oben. Gesamtverbindlichkeiten sinken zum Stichtag von 162,7 auf 147,9 Mio. Euro, die Nettofinanzverbindlichkeiten von 114,7 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.