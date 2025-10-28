MAINZ, Deutschland, 28. Oktober 2025(Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") veranstaltet am Donnerstag, 11. November 2025 um 15:00 Uhr MEZ (09:00 Uhr EST) in New York City, USA, eine Ausgabe der "Innovation Series" des Unternehmens mit Schwerpunkt auf Forschung & Entwicklung.

Bei der Veranstaltung werden Mitglieder der Führungsebene des Unternehmens ein Update zu BioNTechs Strategie sowie einen Überblick über die Fortschritte in der Pipeline geben.

Die Veranstaltung wird für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit per Webcastlive übertragen.

Der Audiomitschnitt des Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für ein Jahr lang über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein. Die verwendete Präsentation wird ebenfalls auf www.BioNTech.deunter "Events & Präsentationen" im Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol Myers, Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

