Die Europäische Union (EU) unterstützt die Planung des Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) mit 15,3 Millionen Euro. Das Projekt soll künftig Finnland und Deutschland über eine Offshore-Pipeline für erneuerbaren Wasserstoff verbinden. Das Wasserstoff-Projekt Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) erhält 15,3 Millionen Euro aus dem EU-Programm "Connecting Europe Facility" (CEF). Es gilt als Schlüsselvorhaben für die europäische Energiewende. Ziel ist es, die Vorbereitungsarbeiten für eine künftige grenzüberschreitende ...

