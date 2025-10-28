Jahresüberschuss von 5,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024/25
Der FC Schalke 04, derzeit Tabellenführer in der zweiten Fußball-Bundeliga, setzt seinen finanziellen Konsolidierungskurs erfolgreich fort: Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte der Traditionsverein einen Konzernjahresüberschuss von 5,5 Mio. Euro bei Umsatzerlösen von 157,9 Mio. Euro. Die Gesamtverbindlichkeiten sanken von 162,7 auf 147,9 Mio. Euro, die Nettofinanzverbindlichkeiten auf 110,8 Mio. Euro. Damit bestätigt der Klub den positiven Trend der vergangenen Jahre und stärkt weiter seine Eigenkapitalbasis.
