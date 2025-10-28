Von Christian Rom, Portfoliomanager bei DNB Asset Management Der globale Markt für Erneuerbare Energien erlebt derzeit eine deutliche Wiederbelebung. Nach Jahren der Seitwärtsbewegung rückt der Sektor durch den rasant wachsenden Energiebedarf von Rechenzentren, getrieben durch Künstliche Intelligenz (KI), sowie zunehmende politische Klarheit in den USA wieder stärker in den Fokus von Investoren und Energieversorgern. Der Boom der KI-Anwendungen hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab