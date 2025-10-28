Eine neue Analyse der Eco Stor GmbH belegt: Bereits 60 Gigawatt an Kurzzeitspeichern können Deutschlands Stromsystem in Dunkelflauten deutlich stabilisieren. Die Studie zeigt, wie Batteriespeicher den Bedarf an fossiler Reserveleistung senken, Versorgungssicherheit erhöhen und die Energiewende effizienter machen. Die Analyse von Eco Stor basiert auf einem energieökonomischen Optimierungsmodell (PyPSA). Bereits 60 Gigawatt (GW) installierte Kurzzeitspeicher mit einer Kapazität von zwei bis vier Stunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
