Düsseldorf - Die deutsche Versicherungsindustrie steht nach Einschätzung von Ergo-Deutschlandchef Oliver Willmes in allen Segmenten vor großen Herausforderungen. "Es wird deutlich anspruchsvoller, die Risiken des Lebens zu versichern", sagte der promovierte Betriebswirt, der seit Jahresanfang das Deutschlandgeschäft des Versicherers leitet, dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).



Um die Versicherbarkeit langfristig möglich zu machen, brauche die Branche "vor allem technische Exzellenz und mehr Kosteneffizienz". Daneben sei eine noch stärkere Zusammenarbeit von Versicherern, Versicherungsnehmern und Staat notwendig.



Die Versicherungsindustrie stehe vor substanziellen Veränderungen, insbesondere in Deutschland, sagte Willmes weiter. Ausgelöst würden die Umwälzungen vor allem durch zunehmende Naturkatastrophen und Cybergefahren, starke Preisauftriebe in mehreren Sparten sowie geopolitische und technologische Entwicklungen. "Im Vergleich zu früheren Jahren kommen die Veränderungen inzwischen mit einer stärkeren Wucht auf uns zu", sagte er.





