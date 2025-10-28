Zürich - Die Emirates Investment Bank, eine Privatbank mit Sitz in Dubai, setzt für die digitale Transformation ihrer Vermögensverwaltungs- und Investment-Management-Aktivitäten auf den Schweizer Technologieanbieter Avaloq. Auf Basis der Avaloq-Plattform wird die Bank ihr Kernbankensystem modernisieren und die Kundenschnittstelle optimieren - inklusive des Ausbaus der digitalen Bankkanäle. Die Zusammenarbeit wird die Emirates Investment Bank dabei ...

