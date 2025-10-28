Singulus Technologies ist ein spezialisierter Maschinenbauhersteller mit Fokus auf fortschrittliche Dünnschicht-Beschichtung, Oberflächenbehandlung und nasschemische Prozesslösungen für wachstumsstarke Zukunftsbranchen wie Photovoltaik, Halbleiter und Life Sciences. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 12.11.2025 um 09:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Markus Ehret und Lars Lieberwirth (Vorstand der Singulus Technologies AG). Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-11-12-09-00/SNG-GR zur Verfügung gestellt.

