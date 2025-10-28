Anzeige
Dienstag, 28.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
Xetra
28.10.25 | 15:05
1,584 Euro
-0,75 % -0,012
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
28.10.2025 14:45 Uhr
193 Leser
PTA-DD: 7C Solarparken AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

7C Solarparken AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bayreuth (pta000/28.10.2025/14:10 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Steven De Proost 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                               Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     7C Solarparken AG 
b)      LEI                                     529900SUURYOXKCQ6Z90 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   DE000A11QW68 
b)      Art des Geschäfts                              Kauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        1,60 EUR                                   320.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        1,60 EUR                                   320.000,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                             24.10.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Xetra 
        MIC                                     XETR (Xetra)

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761657000124 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

October 28, 2025 09:10 ET (13:10 GMT)

© 2025 Dow Jones News
