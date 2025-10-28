DJ PTA-DD: 7C Solarparken AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

7C Solarparken AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bayreuth (pta000/28.10.2025/14:10 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Steven De Proost 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name 7C Solarparken AG b) LEI 529900SUURYOXKCQ6Z90 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A11QW68 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 1,60 EUR 320.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 1,60 EUR 320.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 24.10.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)

