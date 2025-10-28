ZF kooperiert mit Horizon Robotics beim automatisierten Fahren nach Level 3. So soll in allen Situationen genügend Rechenleistung zur Verfügung stehen. Bereits 2026 soll das System in einem chinesischen Serienmodell debütieren. ZF kooperiert mit dem chinesischen Technologieunternehmen Horizon Robotics und bietet gemeinsam mit ihm Lösungen für das autonome Fahren nach Level 3 an. Die ProAI-Rechenplattform mit einer Rechenleistung von 1.000 TOPS des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
