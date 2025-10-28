Ein schwarzer Dienstag für SUSS MicroTec: Die Aktie des Chipanlagenbauers rauscht um mehr als 20 Prozent in die Tiefe auf einen Kurs von 27,68 €. Nur zwei Wochen zuvor hatten Analysten noch Zuversicht verbreitet - doch eine erneute Gewinnwarnung hat diese Hoffnungen nun abrupt beendet. So sollten sich Anleger nun verhalten? Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind Noch Mitte Oktober herrschte Optimismus: Die Privatbank Oddo BHF hatte das Kursziel auf 45 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
