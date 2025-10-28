EQS-News: Jiuzi Holdings, Inc / Schlagwort(e): Vertrag

Jiuzi Holdings, Inc. Partnerschaft mit der SOLV Foundation bei der 2,8 Milliarden Dollar TVL Bitcoin-Initiative zur Förderung der Krypto-Treasury-Strategie



28.10.2025 / 15:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HANGZHOU, China, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; "das Unternehmen") gab heute den Abschluss eines strategischen Kooperationsabkommens mit der SOLV Foundation bekannt, einer kettenübergreifenden Bitcoin-Staking- und strukturierten Finanzierungsplattform mit einem Gesamtwert (TVL) von 2,8 Milliarden US-Dollar. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens als führendes, an der Nasdaq notiertes Unternehmen, das sich darauf konzentriert, sein Treasury rund um Bitcoin als primären digitalen Vermögenswert aufzubauen. JZXN wird die Plattform von SOLV nutzen, um die Effizienz seiner Bitcoin-Bestände zu maximieren. Bitcoin-Vermögenswerte, die sich im Besitz des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften befinden, werden auf der SOLV-Plattform hinterlegt und von zugelassenen, regulierten und vom Unternehmen benannten Dritten verwahrt, wodurch Transparenz, Sicherheit und institutionelle Prüfbarkeit gewährleistet werden. Darüber hinaus werden hochrangige Vertreter von JZXN und SOLV einen Lenkungsausschuss bilden, der die Aufgabe hat, transformative Initiativen zur Neudefinition des Bitcoin-zentrierten dezentralen Finanzwesens (DeFi) voranzutreiben. Dieses Komitee wird die Einführung von SolvBTC in allen Netzwerken, einschließlich Solana und Base, vorantreiben, die Marktexpansion erleichtern sowie innovative Finanzmodelle wie tokenisierte Real-World-Assets und strukturierte Renditeprodukte entwickeln. Diese Vereinbarung spiegelt die gemeinsame Vision wider, das Unternehmen als ein auf Bitcoin fokussiertes Krypto-Finanzunternehmen zu positionieren, das seine Reserven mit hochmodernen Strategien für digitale Vermögenswerte verknüpft. Durch die Nutzung der Erfahrung von SOLV bei der Aggregation von Bitcoin-Liquidität sowie dem Einsatz von Bitcoins will JZXN seinen Aktionären ein institutionelles Engagement in Bitcoin bieten und gleichzeitig die Kapitaleffizienz innerhalb eines regulierten Rahmens verbessern. Beide Parteien bekräftigen, dass diese Partnerschaft nach den Grundsätzen der Transparenz, einer soliden Unternehmensführung und der Einhaltung der Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) sowie der Anforderungen der Nasdaq-Notierung funktionieren wird. Herr Li Tao, Geschäftsführer von Jiuzi Holdings, Inc. erklärte: "Diese Partnerschaft markiert einen transformativen Schritt nach vorne, der unsere Bitcoin-Tresor-Strategie stärkt und uns mit einer der fortschrittlichsten Plattformen im Bitcoin-Liquiditäts- sowie Staking-Ökosystem zusammenbringt." Ryan Chow, Mitbegründer von Solv Protocol, sagte: "Unsere Erfahrung im Bereich der Verwaltung großer Bitcoin-Vermögenswerte in Kombination mit dem NASDAQ-gelisteten Status von Jiuzi baut eine Brücke des Vertrauens für das traditionelle Finanzwesen. Gemeinsam ermöglichen wir einen sicheren institutionellen Kapitalfluss in Kryptowährungen." Informationen zu Jiuzi Holdings, Inc. Jiuzi Holdings, Inc. ist ein führender Anbieter von intelligenter NEV-Ladeinfrastruktur in Chinas Städten der unteren Ebenen. Das Unternehmen ist auf Hochleistungs-Gleichstrom-Schnellladestationen mit integrierten Energiespeichersystemen spezialisiert und plant bis 2026 eine weitere Expansion, um Chinas Ziele zur Kohlenstoffneutralität und für einen nachhaltigen Verkehr zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf jzxn.com. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/jiuzi-holdings-inc-partnerschaft-mit-der-solv-foundation-bei-der-2-8-milliarden-dollar-tvl-bitcoin-initiative-zur-forderung-der-krypto-treasury-strategie-302597007.html



28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News