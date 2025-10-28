Der Zahlungsdienstleister begeistert Investoren mit starken Quartalsergebnissen und hebt obendrein die Jahresziele an. Darüber hinaus gibt der Konzern eine Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI bekannt. Bei Anlegern kommen die Nachrichten gut an, die Aktie zieht an. Paypal meldet sich zurück - und wie! Im dritten Quartal schnitten die Kalifornier besser ab als erwartet. Von Juli bis September wickelte der Konzern Zahlungen über 458,1 Milliarden Dollar ab, etwa acht Prozent mehr als im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...