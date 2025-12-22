In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Tipp-Checker Flo die aktuelle Börsenlage und beleuchten ...
|415,20
|415,25
|14:26
|415,15
|415,25
|14:26
|14:01
|Trader-Interview mit Tipp-Checker Flo: PayPal, Tesla, BioNTech, 21shares HODL & 21shares ALTS
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Tipp-Checker Flo die aktuelle Börsenlage und beleuchten ..
► Artikel lesen
|14:01
► Artikel lesen
|13:50
|BIONTECH SE ADR - Ruhe vor dem Sturm?
|12:30
|Revolutionäre Fortschritte: BioTech-Ideen für 2026! Bayer, Novo Nordisk, BioNxt, Vidac, BioNTech und Evotec!
|Trotz eines schwierigen Umfelds 2025 bleibt der Biotech-Sektor fundamental attraktiv, da der medizinische Fortschritt nicht zum Stillstand kommt. Der rasante Einsatz von Künstlicher Intelligenz und...
► Artikel lesen
|10:30
|Biontech-Aktie entwickelt frische Spannung: Profis warnen vor kritischer Phase - SONDERMELDUNG!
|09:14
|BIONTECH SE ADR zögert - ich rieche Bewegung!
|14:01
► Artikel lesen
|13:30
|Mizuho lowers PayPal stock price target to $75 on slower branded checkout growth
|10:30
|Paypal-Aktie vor wichtigen Tagen: Experten sehen mögliches Momentum - unbedingt hinschauen!
|09:09
|Großangriff auf deutsche Bankkunden: PayPal, Sparkasse, Deutsche Bank und weitere betroffen
|08:38
|+18 Prozent in 3 Tagen: PayPal-Konkurrent Affirm startet durch
|Die Aktie dieses US-Fintechs hat in den vergangenen drei Handelstagen rund 18 Prozent zugelegt. Der Spezialist für "Buy now, pay later" (BNPL) hat eine wichtige Partnerschaft um fünf Jahre verlängert....
► Artikel lesen
|14:15
|Stock Market Today: Dow Rises As Nvidia Rebounds; AppLovin, Palantir, Tesla Near Buy Points (Live Coverage)
|14:01
► Artikel lesen
|13:38
|TESLA INC: Ruhe vor dem Sturm - ich rieche Bewegung!
|13:19
|700 Milliarden Dollar: Warum Elon Musks Vermögen gerade eskaliert
|12:55
|Weihnachtsfeier: Der Tesla-Eklat von Kool Savas