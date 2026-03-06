Die Investoren haben sich neue Spielplätze gesucht. Raus aus KI, Software und dem Tech-Zirkus - rein in die Langeweiler von gestern: Nahrungs- und Genussmittelaktien, die zuletzt eine lange Durststrecke hinter sich hatten.Der Name für den neuesten Trend an der Wall Street: HALO-Trade.Der Iran-Konflikt hat die Märkte zwar kurz aus dem Takt gebracht - doch die Börse hat sich erstaunlich schnell wieder gefangen und ist zur Tagesordnung übergegangen. Von einem großen Sell-off, wie ihn manche Marktbeobachter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär