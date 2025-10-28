hier

Der Angriff des Chipherstellers auf NVIDIA im Geschäft mit KI-Rechenzentren brachte einen Kurssprung von 17 %. QUALCOMM hat einen eigenen KI-Beschleunigerchip vorgestellt, der ab 2026 ausgeliefert werden soll. Erster Großkunde ist das saudische KI-Start-up Humain, das auf Basis der Chips rund 200 Megawatt Rechenleistung aufbauen will. CEO Cristiano Amon reduziert die Abhängigkeit vom Smartphone-Geschäft durch neue Anwendungen. QUALCOMM wird ernstzunehmender Konkurrent im milliardenschweren KI-Markt.