Nach einem schwachen Handelsstart ist die Rheinmetall-Aktie am Dienstag ins Plus gedreht. Dennoch geht die Konsolidierung beim Rüstungs-Highflyer damit vorerst weiter. Operativ läuft es derweil weiter rund. Eine neue Kooperation im lukrativen Munitionsgeschäft sorgt für Aufsehen, auch bei der Drohnenabwehr geht es voran.Rheinmetall hat einen Vertrag mit Bulgarien für ein neues Joint-Venture für Schießpulver und Munition unterzeichnet. Laut der Regierung des NATO-Staats beläuft sich das Projekt insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
