Nach fast einjährigen Verhandlungen hat OpenAI die Neuordnung seiner Unternehmensstruktur abgeschlossen. Der langjährige Hauptinvestor Microsoft Corp. erhält dabei eine Beteiligung von 27 Prozent, deren Wert auf rund 135 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Die Einigung beseitigt eine große Unsicherheit für beide Tech-Giganten und ebnet dem ChatGPT-Entwickler den Weg, ein vollwertiges gewinnorientiertes Unternehmen zu werden.Die AGI-Klausel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de