Dresden - Bei seinem Antrittsbesuch in Dresden am Dienstag hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) Unterstützung für die Sanierung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zugesichert. Sachsen müsse für die dortige Mikroelektronik-Industrie die dafür notwendige Infrastruktur haben. "Für die Bundesregierung sind Sanierung und Modernisierung bestehender Verkehrswege zentral", sagte Merz.



Es müssten aber auch neue Verkehrswege geschaffen werden. Die Zugverbindungen von Dresden über Görlitz nach Breslau, von Berlin nach Warschau und von Dresden nach Prag seien "Zugverbindungen, die wir im Koalitionsvertrag haben, die wir aber noch nicht ausreichend finanziert haben", sagte der Kanzler. "Darüber werden wir in Berlin noch einmal zu sprechen haben."



Kretschmer erklärte, es gebe die gemeinsame Vorstellung, dass "das Wichtigste, was wir derzeit in Deutschland tun müssen", die Stärkung der ökonomischen Kraft sei. Man müsse dafür sorgen, dass es wieder vorwärts gehe.





