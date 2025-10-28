Der KI-Marktführer Nvidia Corp. plant eine signifikante Kapitalbeteiligung an Nokia Oyj in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Die Investition ist ein deutliches Zeichen für Nvidias Vertrauen in die strategische Neuausrichtung des finnischen Unternehmens hin zum KI-Sektor und dessen Datenzentrumsgeschäft. Im Zuge des Deals wird Nokia rund 166 Millionen neue Aktien an Nvidia ausgeben, wodurch der Chiphersteller einen Anteil von 2,9 Prozent am ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.