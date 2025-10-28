Der KI-Marktführer Nvidia Corp. plant eine signifikante Kapitalbeteiligung an Nokia Oyj in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Die Investition ist ein deutliches Zeichen für Nvidias Vertrauen in die strategische Neuausrichtung des finnischen Unternehmens hin zum KI-Sektor und dessen Datenzentrumsgeschäft. Im Zuge des Deals wird Nokia rund 166 Millionen neue Aktien an Nvidia ausgeben, wodurch der Chiphersteller einen Anteil von 2,9 Prozent am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
