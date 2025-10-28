DJ Nvidia steigt mit 1 Mrd USD bei Nokia ein
Von Nicholas G. Miller
DOW JONES--Nvidia will im Rahmen einer neuen strategischen Partnerschaft 1 Milliarde Dollar in Nokia investieren. Der Chiphersteller wird dazu 166,4 Millionen Aktien des finnischen Elektronikunternehmens zum Preis von 6,01 Dollar pro Aktie erwerben und damit 2,9 Prozent der Anteile an Nokia halten. Nokia will den Erlös nutzen, um die Entwicklung seiner Netzwerksoftware zu beschleunigen, damit sie auf der Architektur von Nvidia läuft, und seine Präsenz auf dem Markt für die Bereitstellung von Netzwerken für KI-Rechenzentren auszubauen.
