Trigg Minerals prüft mehrere Optionen für ein NASDAQ-Listing angesichts wachsender Nachfrage nach Seltenen Erden

Trigg Minerals evaluiert strategische Optionen für den Eintritt in den US-Markt

Trigg Minerals Limited (ISIN: AU0000046021) treibt seine geplante Notierung an der US-Börse NASDAQ voran und prüft verschiedene Optionen, um Zugang zu den amerikanischen Kapitalmärkten zu erhalten. Zu den geprüften Möglichkeiten zählen ein Dual-Listing mit der ASX als primärer Börse, eine vollständige Sitzverlegung in die USA für eine primäre NASDAQ-Notierung oder eine potenzielle De-SPAC-Transaktion durch einen Zusammenschluss mit einem bereits an der US-Börse gelisteten Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

In einer frühen Phase hat das Unternehmen unverbindliche, indikative Angebote sowie bedingte Term Sheets oder Absichtserklärungen (Letters of Intent) von mehreren US-basierten SPAC-Sponsoren erhalten. Diese befassen sich mit einem möglichen Unternehmenszusammenschluss durch den Verkauf von Vermögenswerten des Antimony Canyon Project (ACP) in Utah.

Parallel dazu verzeichnet Trigg ein bemerkenswertes eingehendes Interesse an seinem Tennessee Mountain Tungsten Project.

SPAC-Interesse unterstreicht den Projektwert

Die derzeit vorliegenden De-SPAC-Angebote konzentrieren sich auf das Antimony Canyon Project. Die Vorschläge sind so strukturiert, dass Trigg weiterhin 100% Eigentum an seinem Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada sowie am Central Idaho Antimony Project behalten würde. Trotz der positiven Signale unterliegen alle Angebote einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung, der Ausarbeitung rechtsverbindlicher Verträge, regulatorischer Überprüfungen und der Zustimmung des Vorstands.

Trigg hat bislang keine bindenden Vereinbarungen unterzeichnet und prüft weiterhin seine strategischen Optionen. Das Unternehmen bleibt vorsichtig und betont, dass derzeit keine Gewissheit besteht, ob es zu einem verbindlichen Abschluss kommen wird.

De-SPAC-Trends wecken Aufmerksamkeit - Verwässerungsrisiken bleiben bestehen

Trigg verweist auf erfolgreiche US-Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien, die über De-SPAC-Transaktionen an die Börse gegangen sind, darunter auch MP Materials (ISIN: US5533681012). Gleichzeitig bleibt das Unternehmen jedoch wachsam gegenüber potenziellen Verwässerungseffekten für Aktionäre sowie den damit verbundenen Transaktionskosten, die solche Deals mit sich bringen können.

Dual-Listing als ausgewogener Ansatz

Ein Dual-Listing würde Trigg auch ermöglichen, die vollständige Kontrolle und Eigentümerschaft an allen drei US-Schlüsselprojekten zu behalten und gleichzeitig Zugang zu tieferen Kapitalmärkten zu erhalten. Zu diesen Projekten zählen das Antimony Canyon Project in Utah, das Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada und das Central Idaho Antimony Project.

Im Einklang mit seiner weiterentwickelten US-Strategie plant Trigg, seinen Namen - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre - in "American Tungsten & Antimony Ltd" zu ändern. Die Namensänderung soll die neue strategische Ausrichtung und geografische Fokussierung des Unternehmens besser widerspiegeln.

Starkes US-Portfolio als Wachstumstreiber

Die jüngste Unternehmensmitteilung unterstreicht Triggs gestärkte Position im US-Markt für kritische Mineralien. Diese Entwicklung wurde durch jüngste Projektakquisitionen und Fortschritte bei der Projektentwicklung unterstützt. Derzeit arbeitet das Unternehmen mit US-amerikanischen Rechts- und Finanzberatern zusammen, um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Listing- und Fusionsoptionen zu bewerten. Ziel des Unternehmens ist es, seine strategischen Entscheidungen langfristig auf die Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre auszurichten.

Vorstandsvorsitzender Timothy Morrison erklärte:"Das eingehende Interesse an Trigg Minerals, insbesondere seit der Übernahme des Antimony Canyon Project in Utah, unterstreicht den Wert und die potenzielle strategische Bedeutung dieses Projekts sowie die Wichtigkeit, eine inländische Antimonversorgung in den USA aufzubauen. Während wir potenzielle Wachstumspfade prüfen und die Entwicklung des ACP in Richtung Produktion beschleunigen, sehen wir auch die Relevanz einer US-Börsennotierung an der NASDAQ, um den Aktionärswert durch unsere Entwicklungs- und Produktionsstrategie besser zu steigern."

Das Unternehmen beabsichtigt, die Zustimmung der Aktionäre zur geplanten Namensänderung auf der bevorstehenden Hauptversammlung im November 2025 einzuholen.

Trigg Minerals Ltd

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

