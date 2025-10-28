Zürich - Im Devisenhandel hat es am Dienstagnachmittag per Saldo kaum Bewegung gegeben. Der Euro notiert zum Dollar seit dem Morgen unverändert bei 1,1659 Dollar. Zum Franken tritt die Gemeinschaftswährung bei Kursen von 0,9247 ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar zeigte kaum Bewegung. Am Nachmittag gab der «Greenback» leicht auf 0,7931 Franken nach, nachdem er am Mittag noch 0,7938 Franken gekostet hatte. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
