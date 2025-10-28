Neural Therapeutics-Partner Hanf.com: Wachstum auf ganzer Linie

Anzeige / Werbung

Turnaround geglückt - Hanf.com liefert Rekordzahlen

Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1) kann über seine Beteiligung an CWE European Holdings Inc., dem Betreiber von Hanf.com, auf ein starkes Geschäftsjahr 2024 zurückblicken. Mit einem Umsatzsprung von 65% auf 7,12?Mio. CAD (rund 4,8?Mio. EUR) gelang nicht nur der Turnaround - nach einem Verlustjahr kehrte das Unternehmen in die Gewinnzone zurück. Mit einem operativen Ergebnis von 838.000?CAD (ca.570.000 EUR) sowie einem Nettogewinn von 371.000?CAD (etwa?250.000 EUR) erreichte CWE eine operative Gewinnmarge von 11,8%. Für ein junges Unternehmen im CBD-Sektor ist das ein beachtliches Ergebnis - und ein Indikator für steigende Effizienz und Marktresonanz.

Legalisierung treibt Nachfrage nach CBD-Produkten

Ein wesentlicher Wachstumstreiber war die 2024 in Deutschland beschlossene Cannabis-Legalisierung. Das neue rechtliche Umfeld beflügelte das Interesse an Hanf- und CBD-Produkten, und CWE profitierte davon auf breiter Front. Allein 6,63?Mio. CAD (4,47?Mio. EUR) des Umsatzes stammen aus dem Einzelhandel. Auch Großhandelsumsätze und Franchisegebühren legten zu.

Gleichzeitig nutzte CWE die Gunst der Stunde: neue Standorte, erweiterte Franchise-Flächen und eigene Produktlinien stärken die Marke Hanf.com im Wachstumssegment "Natural Wellness". Trotz Expansion blieb die Effizienz erhalten. Die Bruttomarge stieg auf 58,1%, Vertriebs- und Verwaltungskosten blieben mit rund 46% des Umsatzes stabil.

Solide Bilanz schafft Spielraum für weiteres Wachstum

Auch bilanziell zeigt CWE klare Fortschritte. Die Gesamtaktiva stiegen um 53% auf 3,14?Mio. CAD (rund 2,12?Mio. EUR), während das Eigenkapital von -0,4?Mio. CAD auf +0,43?Mio. CAD (etwa 290.000 EUR) drehte. Der operative Cashflow blieb positiv - ein wichtiges Signal für die Nachhaltigkeit des Wachstums.

Der Aufwärtstrend setzt sich 2025 fort: Im ersten Halbjahr legte der Umsatz bereits um 31% auf rund 5,0?Mio. CAD (ca. 3,4?Mio. EUR) zu. Neural Therapeutics, aktuell mit 30,75% an CWE beteiligt, plant, diesen Anteil weiter auszubauen - und sichert sich damit nicht nur laufende Einnahmen, sondern auch Zugriff auf einen dynamisch wachsenden Markt. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen so die finanzielle Basis für seine meskalin-basierten Arzneimittelprojekte.

CEO Jaegermann: "Rekordumsätze und positiver Cashflow"

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, zeigt sich sehr zufrieden: "Das Geschäftsjahr 2024 war für CWE ein Jahr des Wandels. Wir erzielten Rekordumsätze und kehrten in die Gewinnzone zurück, während wir gleichzeitig einen positiven Cashflow aufrechterhalten konnten. Unsere starke Performance in der ersten Hälfte des Jahres 2025 unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und den zunehmenden Trend der Verbraucher hin zu natürlichen Wellnessprodukten. Mit der Expansion der Hanf.com-Filialen und Franchise-Geschäfte sowie mehreren neuen exklusiven Produktlinien sind wir davon überzeugt, dass CWE auf dem besten Weg ist, Europas führendes CBD- und Wellness-Einzelhandelsnetzwerk zu werden. Wir freuen uns darauf, weiterhin regelmäßig über unsere Fortschritte zu berichten."

Zwei Wachstumsmärkte, ein strategischer Hebel

Mit der Beteiligung an CWE schlägt Neural Therapeutics eine Brücke zwischen zwei aussichtsreichen Wachstumsfeldern: funktionale Wellnessprodukte und neue, pflanzenbasierte Therapien im Bereich psychischer Gesundheit. Während der europäische CBD-Markt durch regulatorische Öffnungen zunehmend Rückenwind erhält, wächst zugleich die gesellschaftliche Akzeptanz für alternative Behandlungsformen. Diese strategische Kombination eröffnet Neural Therapeutics gleich doppelte Chancen - in zwei Märkten mit langfristigem Potenzial.

---



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-neural-therapeutics-rekordjahr-2024-und-starkes-erstes-halbjahr-2025-dank-hanf-com-erfolg-in-deutschland/4926749/

