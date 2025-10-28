Der Windkraftanlagenbauer ist am Dienstag am Handelsplatz Xetra mit einer Aufwärtslücke von gut 13 Prozent in den Handelstag gestartet, im weiteren Verlauf wurden die Gewinne auf fast 23 Prozent ausgebaut. Zum Handelsende notiert die Nordex-Aktie ISIN: DE000A0D6554 am Handelsplatz Xetra mit 27,16 Euro auf Tages- und Mehrjahreshoch. Grund für den Kurssprung waren die heute veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal, die Margenerwartungen ...

