Spotify liefert Nutzer:innen scheinbar immer das, was sie hören wollen. Doch dabei geht gleichzeitig der Spaß am Entdecken neuer Musik verloren. Aber es gibt Abhilfe. Seit der Blütezeit des Radios, der Schallplatte, der Musikkassette und des MP3-Players haben sich Musikgenres wie Rock oder Hip-Hop zu hoch spezialisierten Formaten wie "synth space" oder gar "paranormal dark cabaret afternoon" entwickelt. Unendliches Streaming ist längst zum Standard ...

