BLACKLINE ist mit seinen Lösungen auf KI- und Cloud-Basis ein Idealpartner für SAP: Cloud-Native-Technologies sorgen für Transparenz, CFO-ready. Fast ein Drittel der BLACKLINE-Erlöse basiert auf SAP.Kein Wunder also, dass SAP im Juni für BLACKLINE geboten hatte (66 $ je Aktie), jedoch: Man erhielt eine freundliche Zurückweisung. Nun wird überlegt, einen neuen Versuch zu starten. Mehr dazu morgen in der Bernecker Daily.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.

