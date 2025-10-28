BLACKLINE ist mit seinen Lösungen auf KI- und Cloud-Basis ein Idealpartner für SAP: Cloud-Native-Technologies sorgen für Transparenz, CFO-ready. Fast ein Drittel der BLACKLINE-Erlöse basiert auf SAP.
Kein Wunder also, dass SAP im Juni für BLACKLINE geboten hatte (66 $ je Aktie), jedoch: Man erhielt eine freundliche Zurückweisung. Nun wird überlegt, einen neuen Versuch zu starten. Mehr dazu morgen in der Bernecker Daily.
Helmut Gellermann
