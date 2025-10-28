Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich im Minus geschlossen. Die Investoren reagierten negativ auf diverse enttäuschende Quartalsberichte. Insbesondere der Pharmakonzern Novartis wurde abgestraft. Aber auch andere Unternehmen verfehlten die Erwartungen klar. Zudem herrschte eine gewisse Vorsicht vor der Fed-Zinssitzung am Mittwoch sowie der anstehenden Zahlen von US-Techgiganten. Die Stimmung der Anleger sei zurückhaltend, sagte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.