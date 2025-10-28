DJ Aktien Schweiz schwach - Novartis nach Quartalszahlen sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Schweizer Börse ist am Dienstag ihren europäischen Pendants klar hinterhergehinkt. Der Leitindex SMI verlor 1,3 Prozent auf 12.360 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,66 (Montag: 18,57) Millionen Aktien.

Zur schwachen Entwicklung trugen die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis maßgeblich bei, für die es um 2,4 bzw. 4,2 Prozent kräftig abwärts ging. Dabei dürfte das Minus von Roche im Sog von Novartis zustande gekommen sein. Novartis hatte im Berichtsquartal die Erwartungen der Analysten beim Betriebsergebnis nicht erfüllt. Das Unternehmen verzeichnete eine Wachstumsdelle, laut Marktteilnehmern ein Hinweis, dass auslaufende Patente Spuren hinterlassen. Negative Preiseffekte sowie Generika-Konkurrenz schwächten laut Novartis das Wachstum. Nach Einschätzung der Vontobel-Analysten wird der Exklusivitätsverlust für mehrere Spitzenmedikamente den Pharmakonzern auch im vierten Quartal weiter unter Druck setzen.

Noch schwächer als Novartis schnitten Sika ab, sie waren bereits den zweiten Tag in Folge das Schlusslicht. Diesmal büßte der Kurs sogar 5,9 Prozent ein, weiter belastet von den bereits am Freitag gemeldeten enttäuschenden Quartalszahlen des Spezialchemieunternehmens.

Tagesgewinner im SMI waren Amrize mit einem Plus von 1,1 Prozent, vor der Aktie der Muttergesellschaft Holcim, die um 0,9 Prozent zulegte. UBS landeten mit einem Plus von 0,6 Prozent auf Platz drei.

In der zweiten Reihe gaben SIG nach dem Quartalsausweis um 0,3 Prozent nach. Der Verpackungshersteller hatte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigt und erwartet ein leicht negatives bis stabiles Umsatzwachstum.

October 28, 2025

