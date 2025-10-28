Der DAX-Konzern überrascht mit vorgezogenen Aktienrückkäufen in Milliardenhöhe. Schon ab November soll es losgehen - deutlich früher als ursprünglich geplant. Portfolioverkäufe machen es möglich. Doch was bedeutet das für die Dividende und die Verschuldung des angeschlagenen Riesen?Der Chemiekonzern BASF will schon ab November Milliarden in Aktienrückkäufe stecken. Auch angesichts der bereits erhaltenen und noch erwarteten Zahlungsmittelzuflüsse, insbesondere aus Portfoliomaßnahmen, sollen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
