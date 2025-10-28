© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Nvidia investiert eine Milliarde US-Dollar in Nokia und beschleunigt den KI- und 5G-Ausbau in Europa massiv.Nvidia plant, eine Milliarde US-Dollar in Nokia zu investieren. Mit diesem Schritt setzt der Chipriese auf den Ausbau von Künstlicher Intelligenz in Europa und unterstreicht Nokias Transformation vom klassischen Netzwerkausrüster hin zu einem KI-getriebenen Anbieter. Nach der Ankündigung kletterte Nokias Aktie am Dienstag auf Tradegate um fast 20 Prozent (Stand 16:45 MESZ). Die finnische Firma wird rund 166 Millionen Aktien zu je sechs US-Dollar einreichen. Damit erwirbt Nvidia knapp drei Prozent an Nokia, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. "Unsere Chips werden Nokias …