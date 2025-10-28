Paris / London / Zürich - An den europäischen Börsen haben die Anleger am Dienstag zwei Rekordstände gefeiert. Sowohl dem britischen FTSE 100 («Footsie») als auch dem spanischen Leitindex Ibex 35 gelang eine Bestmarke. In Madrid wurde die letzte fast 18 Jahre zuvor erreicht. An den übrigen Aktienmärkten herrschte dagegen Zurückhaltung. Die meisten Indizes gaben im Vergleich zum Vortagsschluss minimal nach. Die geringen Handelsspannen etwa beim EuroStoxx ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab