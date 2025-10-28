Anzeige
Mehr »
Dienstag, 28.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 884437 | ISIN: US8552441094 | Ticker-Symbol: SRB
Tradegate
28.10.25 | 19:18
73,84 Euro
-1,44 % -1,08
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
STARBUCKS CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STARBUCKS CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
73,8473,9120:10
73,8473,9120:09
WH SelfInvest
28.10.2025 19:23 Uhr
286 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen - beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne

Anzeige / Werbung

Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen - beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne

In diesem Artikel:

1. Starbucks im Fokus

2. Starbucks - Jahreszahlen und ein Blick auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2025

3. Analysteneinstufungen - Erholungspotenzial vorhanden?

4. Starbucks - die Aktie im Chartcheck

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

© 2025 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.