Der weltweit führende Anbieter von Zahlungsdienstleistungen nimmt an der Money 20/20 und der AFP teil und bringt sein Fachwissen und seine Forschungsergebnisse im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen in das Epizentrum der Fintech-Innovation ein

Convera, ein weltweit führender Anbieter von kommerziellen Zahlungen, ist diese Woche auf der Money 20/20 USA vertreten, wo sich Branchenführer versammeln, um die Zukunft von Zahlungen, Fintech und Finanzdienstleistungen voranzutreiben. Von Vorträgen auf der globalen Bühne bis hin zur Vorstellung dynamischer Daten stellt Convera seine Mission in den Mittelpunkt, die Zukunft des Geschäftsverkehrs auf globaler Ebene neu zu gestalten.

Convera ist außerdem Sponsor der Association for Financial Professionals (AFP) 2025, wo Michael Bourque, CFO von Convera, und David Teirney, VP und Global Head of Treasury, gemeinsam mit Alacriti die Bedeutung einer einzigen Plattform für inländische und internationale Zahlungen, digital-first-Konnektivität und die Vorteile eines One-Stop-Shop-Anbieters erörtern werden. Besuchen Sie uns am Stand Nr. 644 und melden Sie sich für die Veranstaltung Convera Live Boston After Dark an, um sich mit Branchenkollegen zu vernetzen und auszutauschen.

"Wir gestalten die Zukunft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs für Unternehmen jeder Größe neu und freuen uns, unsere datengestützten Erkenntnisse auf der Money 20/20 mit Branchenkollegen zu teilen, die unsere Sichtweise teilen", so Patrick Gauthier, CEO von Convera. "Wir glauben, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zu zielgerichteter Innovation ist und dass das gegenseitige Lernen die Fähigkeit von Convera fördert, den Geldtransfer für Unternehmen auf der ganzen Welt weiter zu perfektionieren."

Darüber hinaus veröffentlicht Convera während dieser Veranstaltungen seinen jährlichen Bericht Are You Ready for 2026?, der eine scharfsinnige, zukunftsorientierte Analyse der Kräfte liefert, die die globale Finanzwelt neu definieren, darunter:

Warum die Unabhängigkeit der Zentralbanken bedroht ist und was dies für die Devisenmärkte bedeutet.

Wie die durch Zölle verursachte Fragmentierung die Lieferketten und die Preisdynamik verändert.

Der langsame Niedergang des US-Dollars und was als Nächstes für die globalen Währungen kommt.

Praktische Erkenntnisse, die Ihnen helfen, Unsicherheiten zu bewältigen und Chancen zu erschließen.

Sie besuchen die Money 20/20? Verpassen Sie nicht die Executive Sessions von Convera oder treffen Sie sich mit dem Team:

Aufbau einer KI-gesteuerten Infrastruktur zur Beschleunigung der Innovation im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr

Montag, 27. Oktober, 10:45 11:15 Uhr

Unter der Leitung von Sudipto Das, VP, Engineering, Convera, wird in dieser Sitzung untersucht, wie generative KI die technische Grundlage grenzüberschreitender Zahlungen verändert, und gezeigt, wie KI-gestützte Wissenspipelines Silos aufbrechen, indem sie kontextbezogene Erkenntnisse über Abteilungsgrenzen hinweg liefern.

Einsatz eines KI-gesteuerten Ansatzes zum Schutz geschäftlicher Beziehungen

Dienstag, 28. Oktober, 10:30 11:00 Uhr

Unter der Leitung von Sara Madden, CISO bei Convera, wird in dieser Sitzung gezeigt, wie KI als Infrastruktur nicht nur ein Werkzeug ist, sondern ein strategischer Faktor für die Sicherung von Vertrauen, die Minderung von Risiken und den Aufbau widerstandsfähiger Geschäftsbeziehungen im Zeitalter digitaler B2B-Zahlungen.

Globaler Zahlungswettlauf: Neudefinition von B2B- und Fintech-Strategien in einer grenzenlosen Ära

Dienstag, 28. Oktober, 16:15 16:45 Uhr

Unter der Leitung von Patrick Gauthier, CEO von Convera, konzentriert sich diese Sitzung darauf, wie B2B-Zahlungsexperten sich in diesem sich schnell entwickelnden Ökosystem zurechtfinden können, einschließlich der entscheidenden Rolle von Partnerschaften und "Koopetition", der Auswirkungen regulatorischer Klarheit auf grenzüberschreitende Zahlungsströme und der Bedeutung der Interoperabilität zwischen zunehmend sofortigen und grenzenlosen Zahlungen.

Um mit Convera auf der Money 20/20 in Kontakt zu treten und mehr über seine grenzüberschreitenden Zahlungsmöglichkeiten zu erfahren, besuchen Sie die Converge Stage für ein Gespräch.

Wenn Sie nicht an der Money 20/20 teilnehmen können, erfahren Sie bei einer der kommenden Convera Live-Veranstaltungen, die 2025 und 2026 in verschiedenen Städten weltweit stattfinden, mehr darüber, wie Convera die Zukunft des Geschäftsverkehrs neu gestaltet. Besuchen Sie Convera Live um eine Veranstaltung in Ihrer Nähe zu finden.

